Выставка «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны» приехала во Всеволожск

27 июля во Всеволожске в КДЦ «Южный» разместилась выставка архивных документов «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны». На 18 баннерах, по одному на каждый район области, размещены 200 фотокопий документов. Некоторые из них впервые представлены широкой публике.

Выставка – совместный проект Ленинградского областного государственного архива с архивом Санкт-Петербурга и районными архивами Ленинградской области, осуществленный при поддержке Фонда «История Отечества». На торжественном открытии, которое состоялось 6 июля в здании Правительства Ленинградской области, было решено, что первым баннеры примет Волховский район. В Волхове выставка работала с 13 по 26 июля. Вторым районом, который принимает у себя выставку архивных документов, стал Всеволожский. И у нас она будет приурочена одновременно и к празднованию Дня Ленинградской области, и к 75-летию Великой Победы. 18 баннеров уже разместились в фойе второго этажа Культурно-досугового центра «Южный». Они будут доступны для посещения с 27 июля по 7 августа.

Торжественная церемония открытия выставки состоялась 27 июля в КДЦ «Южный». Приветственное слово произнесла заместитель председателя Совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО О.В. Ковальчук. «История страны состоит не только из величайших битв, она состоит из судеб маленьких конкретных людей… В архивных документах – особая сила. Они ценны тем, что в них вы можете найти сведения, какой вклад внес в историю ваш родственник, или ваш земляк», – подчеркнула Ольга Владимировна. Действительно, документы, выставленные на баннерах, рассказывают не о знаменитых военных операциях, а о жизни мирных граждан. Это – воспоминания о муках голода, о зверствах фашистов на оккупированных территориях, это – имена людей, добровольно ушедших в партизанский отряд, рассказ о самоотверженном трудовом подвиге ленинградцев.

На церемонии открытия были почетные гости – заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по социальному развитию С.В. Хотько и заместитель председателя совета депутатов МО «Город Всеволожск» Л.Г. Чипизубова.

Любопытно, что в честь открытия выставки на столе в центре зала были разложены подлинники документов из Всеволожского архива. И это – уникальное событие. Только один день, 27 июля, подлинники можно было подержать в руках, полистать, сфотографировать. Это – приказы по личному составу, например, приказ о том, что тот или иной человек из Всеволожского района увольняется с работы в связи с эвакуацией или в связи с призывом в Красную армию. Тем, кто пролистал документы, стало ясно, что, несмотря на блокаду, обычная жизнь во Всеволожском районе продолжалась, например, есть приказ 1942 года о том, что работники должны уходить в очередной отпуск. Или интересен документ о том, что совхоз «Выборгский» за хорошую работу наградил своих работниц подарками. А самым ценным подарком во время блокады для женщин был отрез ткани: на платье, или на юбку. Лежала здесь также подлинная переписка о поиске отца для девочки Гали, которая в это время находилась во Всеволожском детском доме и очень тосковала по родителям. Это – очень интересные эмоциональные письма. Копия этой переписки полностью представлена на баннере, посвященном Всеволожскому району.

После выступлений гостей состоялась церемония передачи вымпела выставки от Волховского района – Всеволожскому району. Символ выставки из рук в руки передала ведущий специалист архивного отдела администрации МО «Волховский муниципальный район» М.В. Акулишина – начальнику архивного отдела администрации МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Комковой. При этом Мария Акулишина сообщила корреспонденту, что в Волховском районе выставку посетило очень много людей: «Поступали отзывы, что им было интересно. Ведь на выставке представлены документы личного характера, конечно, это нам ближе и понятнее».

На церемонии открытия присутствовали юноши и девушки из Губернаторского молодежного трудового отряда города Всеволожска и из отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Всеволожского района. Для них провела экскурсию по выставке директор Ленинградского областного государственного архива в Выборге и одновременно – председатель совета отделения Российского исторического общества в Ленинградской области – Юлия Игоревна Крипатова. Молодежь слушала ее рассказ с большим интересом.

Если жители Всеволожского района захотят, чтобы для них провели такую же экскурсию, то им нужно записаться заранее на стойке у входа в КДЦ «Южный» или по телефону 8 (813-70) 40-084.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина