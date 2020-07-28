Всеволожск сохранит статус столицы Ленинградской области в 2021 году

Статус столицы Ленинградской области был присвоен Всеволожску впервые в этом году. Однако из-за вынужденного переноса на год центрального торжества – празднования дня рождения Ленинградской области – было решено сохранить за Всеволожском статус столицы региона.

По традиции город-столицу выбирает специальная комиссия, исходя из поступивших заявок от городов соискателей этого звания. С присвоением статуса столицы, город также получает дополнительное финансирование на благоустройство и организацию мероприятий в честь дня рождения региона. В празднике принимают участие делегации со всех районов Ленинградской области, поэтому торжество получается масштабным и многолюдным.

Из-за пандемии COVID-19 проведение подобных мероприятий невозможно, и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о переносе праздника. Так, Всеволожск останется столицей региона и в следующем году, оставив за собой обязанность проведения праздника. Соответственно, на год переносится и передача статуса городу Тосно, который должен был стать столицей области в 2021 году.