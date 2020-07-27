Фонд защиты прав дольщиков примет решение о долгострое в Мурино

25 июля зампред правительства Михаил Москвин и глава Госстройнадзора Денис Горбунов встретились с дольщиками долгостроя «Десяткино 2.0» в Мурино. Они обсудили достройку жилых комплексов «Десяткино» и «Десяткино 2.0», а также ЖК «Яркий».

Как сообщает пресс-служба администрации ЛО, в августе состоится заседание Фонда защиты прав дольщиков, на котором будут принимать решение о достройке проблемных объектов. Со своей стороны область направила все необходимые документы, однако окончательное решение принимает Наблюдательный совет «Дом.РФ».

Напомним, что сдача проблемного «Десяткино 2.0» планировалась в 2017 году, затем переносилось на июль 2018. Однако готовность объекта до сих пор едва ли превышает 30% – застройщик установил только остов здания, на сегодня у дома нет ни окон, ни дверей.