На футбольном поле в Заневке обновят покрытие

На обустройство спортивной площадки в Заневском городском поселении выделят порядка двух миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на замену покрытия футбольного поля.

Предстоящие работы пройдут в рамках совместной программы УЕФА и РФС «ХетТрик IV», в ходе реализации которой региональным федерациям футбола безвозмездно предоставляются материалы для замены искусственных покрытий. Все комплектующие для обновления спортивного объекта предоставит Российский футбольный союз, а администрация доставит материалы и организует укладку нового покрытия.

Работы по замене покрытия планируется завершить к осени. Искусственный газон рассчитан на 15 лет, причем 8 из них будут гарантийными. Площадь покрытия – 20 на 40 метров, трава на футбольном поле – травмобезопасная и изготовлена из того же материла, что применяют при обустройстве игровых зон в профессиональных клубах. Впрочем, есть и отличие: новое покрытие имеет более короткий ворс – 40 миллиметров, что делает его гораздо удобнее для подростков и просто любителей.

Также искусственный газон характеризуется устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и хорошими дренирующими свойствами, которые не позволяют застаиваться воде. И, что самое интересное – зимой на обновленном футбольном поле с универсальным покрытием можно будет обустроить открытый каток.

Подготовила Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации Заневское городское поселение