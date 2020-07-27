На автобусных маршрутах Всеволожска вводят бесконтактную оплату

Муниципальные автобусные маршруты Всеволожска подключают к бесконтактной системе оплаты проезда. Благодаря чему проезд можно будет оплатить любым устройством с NFC-чипом – банковской картой, смартфоном или «умными» часами.

В этом году на «умную» систему оплаты уже подключили три автобусных маршрута в Кудрово. Жители отмечают удобство системы электронных платежей, а транспортные компании в свою очередь получают полную прозрачность финансовых потоков.

Как сообщается в пресс-службе губернатора и правительства ЛО, к бесконтактной системе оплаты помимо Всеволожска также подключат автобусные маршруты в Пикалево, Волхове, Тихвине и Выборге. Всего в общем «умную» оплату установят на 180 бортах на более чем 50 маршрутах. Партнером проекта выступает ПАО «Сбербанк».