В День ВМФ почтили память моряков, погибших в годы войны

В воскресенье, 26 июля, в Заневском городском поселении почтили память моряков Краснознаменного Балтийского флота, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники администрации вместе с членами Молодежного совета и пожарными Янинского депо возложили цветы к братской могиле, расположенной в поселке. Торжественную акцию приурочили к празднованию Дня Военно-морского флота, который в России отмечается в последнее воскресенье июля.

Братская могила воинов и моряков находится на линии «Ржевка–Мяглово» при железнодорожной станции Пятый километр. В ней захоронено восемь советских воинов, моряков Краснознаменного Балтийского флота, погибших при обороне Ленинграда. Мемориал является значимым памятным местом для жителей, поэтому подобные памятные акции проходят ежегодно.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения