Всеволожский район перешел в «желтую» зону

Соответствующее постановление подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко 24 июля.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, во второй зоне («желтой») разрешена работа предприятий общественного питания. Кафе и ресторанам разрешено открыться при условии использования до 50% посадочных мест, с расстоянием между столами 1,5 метра. Также остается обязательное условие обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использование одноразовой посуды.

Регламентирована деятельность спортивных организаций и тренировочных баз в части проведения тренировочных мероприятий (спортивных сборов). Так, в «желтой зоне разрешены спортивные сборы до 50 человек при условии организованной централизованной доставки спортсменов до места тренировки. Также разрешается проведение спортивных соревнований на открытом воздухе с участием не более 160 человек с соблюдением социальной дистанции и при применении средств индивидуальной защиты.