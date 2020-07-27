Во всеволожском Мультицентре появится спортивный клуб

С инициативой создать спортклуб на базе ленинградского областного Муьтицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, выступил Российский студенческий спортивный союз. Под его эгидой 25 июля прошла первая тренировка по хоккею с мячом для воспитанников Мультицентра.

В дальнейшем планируется сформировать команду, которая будет принимать участие в спортивных состязаниях различных уровней – от районных до международных.

Занятия с воспитанниками проводят признанные мастера в области спорта, и в их числе – чемпион мира по хоккею с мячом Андрей Лобачев. Пока решено проводить тренировки два раза в неделю – по средам и субботам.

По словам организаторов, новая инициатива направлена на укрепление физического здоровья и формирование навыков командной работы у молодых людей, обучающихся в Мультицентре.

Напомним, что «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» Ленинградской области был открыт в 2014 году по инициативе Благотворительного фонда «Место под солнцем» и при поддержке правительства Ленинградской области.

Основной целью учреждения является трудовая и социальная интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также профориентация и дополнительное образование.

Подготовила Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации ВМР