«Оберег» для молодых родителей

Клуб молодых семей «Оберег» – это место, где родители могут получить поддержку, пообщаться друг с другом, провести досуг вместе с детьми. Здесь всегда царит теплая, дружеская атмосфера. Его создатель – Катерина Щербатая из Колтушского поселения, которая уже не первый год занимается волонтерством и молодежной политикой.

Катерина с рождения живет в деревне Старая. Поэтому и судьба поселения ей небезразлична. Именно она стояла у истоков создания Колтушского молодежного совета. Была как членом правления совета, так и рядовым активистом. Несколько лет входила в состав районного Молодежного совета, а сейчас является членом Молодежного совета Ленинградской области. Имеет немалый опыт работы с некоммерческими организациями. Кроме того, она занимается волонтерством и является основателем проекта «Солнечный круг, небо вокруг», который направлен на поддержку детей-инвалидов и их родителей. Проект помог создать единую общность, своего рода клуб для мам и пап особенных детей. Вместе им намного легче справляться со всеми жизненными трудностями. В рамках проекта ребята посетили дельфинарий, конноспортивный клуб и мини-зоопарк. Также для малышей неоднократно проводились новогодние представления.

Есть среди проектов Катерины и еще одно объединение – для молодых родителей. Идея его создания появилась неслучайно. Дело в том, что у Кати родился сын. Тогда она задумалась о том, чтобы организовать его досуг и познакомиться с другими молодыми мамами. Но пространства, где можно это сделать, в Колтушах на тот момент не было. Тогда Катерина решила создать клуб «Оберег». Он существует уже более двух лет и успел привлечь в свои ряды немало молодых родителей. На данный момент клуб посещают порядка шестидесяти семей. Занятия проходят в Досуговом центре «Колтуши» и в молодежном центре «Место». Главным направлением является организация совместного досуга детей и родителей. Малышей здесь учат творить и воплощать свои фантазии в жизнь с помощью творчества. Для них проводят занятия по аппликации и рисованию, организуют мастер-классы и спектакли. Посещать клуб могут родители с детьми до семи лет.

Примечательно, что в проведении некоторых занятий помощь оказывают волонтеры из Молодежного Центра занятости и волонтерства. Эта добровольческая организация – тоже дело рук Катерины. Волонтеры успели помочь в проведении множества мероприятий самого разного уровня. Активное участие в деятельности клуба «Оберег» принимает и мама пятерых детей Оксана Березкина. Когда-то она пришла на встречу клуба, чтобы познакомиться с единомышленниками и поделиться своим опытом. Теперь же Оксана придумывает, как разнообразить досуг воспитанников и проводит для них занятия.

Конечно, в период разгула коронавирусной инфекции личные встречи пришлось прекратить. Сейчас члены клуба активно общаются в социальных сетях. А в официальной группе объединения с завидной регулярностью появляются полезные посты. Например, рассказывают, как можно получить льготы и пособия, как оформлять необходимые документы.

Катерина принимает участие в различных конкурсах. На данный момент представляет свои проекты на конкурсе «Доброволец России – 2020», результаты которого пока неизвестны. А в марте этого года она рассказывала о клубе «Оберег» в рамках районного конкурса «Моя инициатива». Первое место занять не удалось. Однако отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям, который выступил организатором, все же решил не оставлять ее без подарков: ей вручили необходимые для детского творчества материалы. Выступая на конкурсе, Катерина точно обозначила, чего не хватает «Оберегу» для всестороннего развития детей. Именно это и закупили специалисты отдела.

С такой поддержкой гораздо легче двигаться к намеченным целям. К слову, планы у Катерины грандиозные: ей бы хотелось реализовать проект «Оберег» и в других уголках Всеволожского района. Для этого нужно подготовить добровольцев, которые будут проводить занятия, а также найти подходящие площадки. Активистка отмечает, что имеет немалый опыт, который ей бы хотелось передать единомышленникам. Катерина мечтает объединить инициативных мам Всеволожского района, а в дальнейшем и Ленинградской области, в единую общность.

Екатерина Королева

Фото из группы «ВКонтакте» «Клуб молодых семей «Оберег»