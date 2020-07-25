Рахьинский «АИСТ» причастен к рождению добрых дел

Есть в Рахьинском поселении волонтерский клуб «АИСТ», в котором уже много активистов из числа молодежи и школьников. Одна из них – старшеклассница Екатерина Баратова, которая заявила о себе лидерскими качествами. Она дала интервью корреспонденту «Всеволожских вестей» о своем жизненном кредо.

– Как вы узнали об объединении и почему решили вступить в него?

– Наша семья переехала в поселок Рахья из Узбекистана. Именно тогда я впервые услышала об «АИСТЕ». В Узбекистане волонтерское движение развито намного меньше, чем в России, поэтому опыта в добровольчестве у меня не было. Однако было желание попробовать себя в этом виде деятельности. Мне хочется помогать людям, приносить пользу в меру своих возможностей. Одним словом, сделать мир хоть чуточку лучше.

– Что еще вас привлекает в волонтерстве?

– Волонтерская деятельность подразумевает знакомства с очень интересными людьми. Я делюсь с ними своей позитивной энергией, а они заряжают меня своей. Самое приятное для меня – слышать слова благодарности. Тогда все, чем ты занимаешься, приобретает смысл. Я посещаю многие мероприятия, и все они по-своему интересны. Считаю, что важно получать удовольствие от того, что делаешь. Даже если это уборка на конюшне. Мы регулярно посещаем и приют для животных, где приводим территорию в порядок, очищаем вольеры. Пусть это нелегкий труд, но результат стоит того.

Для меня добровольчество имеет большое значение. Я живу по принципу «кто, если не мы». Каждый из нас в какой-то степени ответственен за то, что происходит в мире. Можно бездействовать, оправдывая себя тем, что от одного человека абсолютно ничего не зависит, а можно делать пусть и небольшие, но добрые дела. Никто не знает, что произойдет с ним завтра. Может случиться так, что тебе самому потребуется помощь. Кто же ее окажет, если не будет волонтеров, готовых искренне и безвозмездно помогать тем, кто в этом нуждается?

– Какие у вас интересы помимо добровольчества?

– Я руковожу проектом «От классного самоуправления до общешкольной конференции» в Парламенте старшеклассников Всеволожского района. Проект призван научить ребят создавать систему классного самоуправления. Инициатива даст понять, каково быть членом школьного совета, поможет стать более ответственным и организованным. Я руковожу проектом на районном уровне, так что на мои плечи ложатся работа с документами и проведение мероприятий. Кроме того, я вхожу в состав Российского движения школьников, а также в ряды Волонтеров Победы.

– С какой профессией планируете связать свою жизнь?

– В моих планах посвятить себя программированию либо графическому дизайну. Я много размышляла о том, какую профессию выбрать. В очередной раз задуматься об этом помогла самоизоляция. Находясь дома, я решила самостоятельно заняться образованием с помощью интернета. За несколько месяцев изучила основы верстки, программы Adobe Photoshop и Figma, ознакомилась с основами дизайна интерфейсов. Сейчас тружусь над разработкой дизайна для сайта ученического проекта. Недавно закончила одни из многочисленных бесплатных курсов. Всегда можно найти площадку для обучения, было бы желание. Сейчас я уже имею некоторые знания и могу делиться ими с другими. Поэтому думаю над созданием обучающего аккаунта в Инстаграме.

Екатерина Королева

Фото из личного архива Екатерины Баратовой