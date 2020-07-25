Издана книга «Архипастырское слово епископа Выборгского и Приозерского Игнатия»

12 марта 2013 года решением Священного Синода РПЦ епископом Выборгским и Приозерским был назначен владыка Игнатий (в миру – Игорь Пунин). За эти годы «В.в.» неоднократно освещала его пасторское служение, окормление прихожан Ленинградской области, деятельное участие в открытии многих храмов, в частности и на территории Всеволожского района.

И вот в жизни владыки Игнатия случилось значимое событие: по благословению наместника Коневского Рождество-Богородичного монастыря архимандрита Александра (Арва), при участии иеромонаха Давида (Алексеева) и благотворительной поддержке руководителя ООО «Кинеф» Вадима Сомова увидела свет книга «Архипастырское слово епископа Выборгского и Приозерского Игнатия», подготовленная к печати руководителем пресс-службы Выборгской епархии, к.ф.н., Яной Сенькиной в ознаменование 15-летней архиерейской хиротонии Его Преосвященства.

В книгу вошли проповеди владыки Игнатия за три года – с 2017 по 2020, – разделенные по тематике: памятные даты Выборгской епархии, Пасхальные и Рождественские послания, проповеди на двунадесятыне праздники, круг Великого поста и круг Цветной триоди. Издание иллюстрировано фотографиями Его Преосвященства во время проповеди в разные годы.

Подготовил Владимир Шемшученко