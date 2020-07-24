Школа искусств во Всеволожске обновляется к новому учебному году

В Детской школе искусств им. М.И. Глинки во Всеволожске завершается масштабная работа по подготовке к новому учебному году.

Наряду с этим в школе проведены большие работы по ремонту фасада, благоустройству территории, а внутри здания уже выполнены работы по ремонту запасной лестницы, кабинетов руководителя и делопроизводителя.

Как утверждает директор школы Людмила Беганская, в руководимом ей учреждении уже все готово к вступительным экзаменам, который начнутся 22 августа текущего года. Ну и, конечно же, 1 сентября начнется новый учебный год, к которому школа основательно подготовилась.

Владимир Шемшученко

