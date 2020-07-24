Под Андреевским флагом

Впечатляющие парады военных кораблей в городах морской славы, торжественные мероприятия и тематические выставки, масштабные представления и фестивали, концерты и грандиозные фейерверки привлекают внимание тысяч и тысяч людей. Однако большинство истинных виновников торжества встретят праздник на боевом посту, охраняя рубежи Родины и выполняя боевые задачи за штурвалами кораблей и в отсеках подводных лодок. Исключение – ветераны флота, которые в этот день обязательно надевают парадную форму и приходят на встречи с однополчанами. В канун праздника мы побывали в Колтушах, которые по праву называют «столицей ветеранов Краснознаменного Северного флота» – здесь с начала двухтысячных годов проживают около трехсот семей военных моряков – ветеранов флота.



Экскурсию по «морским» достопримечательностям Колтушей для нас провел капитан первого ранга в отставке, командир атомного ракетного подводного крейсера, активный участник ленинградского областного ветеранского объединения «Защитники Отечества» Святослав Евгеньевич Анисимов.

На центральной площади поселка установлен памятник в честь погибших защитников Отечества – моряков-подводников. В основе его композиции – подлинная рубка подводной лодки К-411 «Оренбург». На мраморных плитах мемориала выбиты наименования всех ста восемнадцати российских подводных лодок, которые нашли свое последнее пристанище в морских глубинах за более чем столетнюю историю российского флота. К слову, в этом году исполняется 10 лет со дня открытия мемориала.

Вообще, здесь много памятных знаков, связывающих абсолютно «сухопутные» Колтуши с морской тематикой. Так, улица Верхняя, где проживает большинство моряков-ветеранов, встречает гостей огромным изображением парусника на фасаде одного из домов. В двух местах на той же Верхней улице установлены по два полуторатонных адмиралтейских якоря и флагштоки с развевающимися стягами. А на улице Иоанна Кронштадтского в 2018 году была построена и освящена самая высокая в мире Морская часовня, в основании которой изображена роза ветров с русскими названиями сторон света. И гигантское граффити, и якоря, и часовня появились в поселке по инициативе моряков и при поддержке директора строительной компании Сергея Леонтенко, который и сам начинал службу на подводных лодках Северного флота, а продолжил ее в морской авиации.

А наш экскурсовод Святослав Евгеньевич Анисимов сам более тридцати лет отдал службе на Северном флоте, командовал легендарной «Рязанью», вошедшей в Книгу рекордов Гиннесса в качестве первооткрывателя самой быстрой в мире «ракетной почты».

«Выйдя в отставку, военные офицеры редко остаются без дела, – считает он. – Кто-то продолжает работать по гражданским специальностям, кто-то посвящает себя общественной деятельности, кто-то – любимому занятию».

Именно благодаря удивительному для моряка хобби – цветоводству – при участии капитана второго ранга в отставке Михаила Антоновича Жука улица Верхняя обрела ухоженные газоны, благоухающие клумбы и перспективные аллеи. Михаил Антонович называет себя цветоводом-любителем, но своим горячим энтузиазмом увлекает и друзей, и членов семьи, и жителей окрестных домов.

С ранней весны до поздней осени на улице Верхней растут цветы – нежные нарциссы сменяют яркие тюльпаны, скромные анютины глазки прячутся в тени роскошных пионов и лилий, вездесущие бархатцы обрамляют рабатки. И над всем царственно возвышаются плетистые розы – любимые цветы капитана Жука. Среди клумб живут забавные садовые скульптуры, и в их числе – искусно расписанные камни, которые там «поселила» Наталья Дмитриевна, супруга Михаила Антоновича.

«Здесь я надеюсь увидеть каштановую рощу, – говорит Михаил Антонович, показывая нам небольшую площадку, где под палящими солнечными лучами пытаются выживать маленькие деревца. – Мы посадили 50 саженцев, щедро подаренных местной жительницей Ларисой Николаевной Щелчковой. А лет шесть назад нами было высажено 360 кустов сирени – и нынешней весной я с удивлением и очень теплым чувством наблюдал, как их окапывали две незнакомых женщины, но тоже из местных. Люди видят и ценят наше старание сделать окружающую жизнь ярче и красивее».

Есть на Верхней свой «Новый Арбат» – юбилейная аллея, заложенная в честь 510-летия Колтушей и являющаяся излюбленным местом детских прогулок, спортивных пробежек и вечернего променада. Сохранение и обустройство аллеи – еще одна забота местных энтузиастов озеленения.

Капитан первого ранга Владимир Михайлович Гарджала большие надежды возлагает на взаимодействие с местными властями. Выйдя в отставку после тридцати лет службы на флоте, он и сам долго занимал руководящие посты, был заместителем главы администрации Колтушского поселения, а сейчас вновь вернулся в ВМФ – работает в Военно-Морской академии им. адмирала Н.Г. Кузнецова.

«В прежние годы при поддержке администрации мы проводили масштабные конкурсы по благоустройству с большим числом участников, – рассказывает Владимир Михайлович. – Наш двор был признан лучшим, а дом 26 по улице Верхней носит звание дома образцового содержания. Надо бы возродить этот конкурсный дух. В целом же мы генерируем идеи и воплощаем их в жизнь, а администрация оказывает нам финансовую и организационную помощь. Так, на нашей юбилейной аллее – «Новом Арбате» – уже появились удобные скамейки и функциональные урны, ждем, когда там обустроят новые арки. Планируем по возможности расширять зону озеленения, горячо поддерживаем строительство спортивных и детских площадок, искренне радуемся, когда наши инициативы находят отклик у соседей и одобрение у местных властей».

Сплоченность, флотская дружба и взаимовыручка – вот что, по мнению капитана первого ранга Владимира Владимировича Тимошенко, помогает поддержанию «боевого духа» и активной жизненной позиции ветеранов Северного флота.

«Нам удалось сохранить сплоченный флотский коллектив, – уверен Владимир Владимирович. – Дисциплина, ответственность, чувство долга и понятие чести – это ведь не только про службу, но и про нашу мирную жизнь. Я, как и многие ветераны, по призыву коллег принимаю участие во всех наших общих делах, связанных с озеленением и благоустройством, и это приносит радость и удовлетворение.

Обязательно хочу отметить, что все мы – участники ленинградского областного объединения «Защитники Отечества», в рамках деятельности которого проводится много значимых мероприятий патриотической направленности. Здесь, в Колтушах, мы проводим уроки мужества и встречи с подрастающим поколением в средней школе им. академика И.П. Павлова, ездим с ребятами на экскурсии по памятным местам, связанным с историей армии и флота. По нашей инициативе организовано несколько классов начальной школы, где капитан первого ранга Борис Григорьевич Гончаров занимается с детьми по программе профильного обучения «Морское дело». А экспозиция школьного музея, которым руководит капитан 1-го ранга Николай Степанович Шум, по праву считается лучшей в Ленинградской области.

Также навещаем ветеранов ВОВ и боевых действий, тех, кто по разным причинам не может выходить из дома и нуждается в помощи. Поддерживаем связь с морскими офицерами, проживающими в Разметелево, Буграх и Шушарах, приглашаем коллег на свои мероприятия, сами ездим на памятные митинги и встречи. В плане патриотического воспитания тесно взаимодействуем со служащими войсковых и военных частей, дислоцирующихся во Всеволожском районе, – моряками из Углово, зенитчиками-ракетчиками из Ваганово, связистами из Агалатово, летчиками из Касимово».

Вот такой интересной и информативной вышла наша экскурсия по «морским» Колтушам в преддверии Дня Военно-морского флота России. На прощание капитаны попросили нас пригласить всех желающих на торжественный митинг, который начнется в полдень 25 июля возле мемориала Защитникам Отечества.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина