В областном правительстве решается вопрос о переводе Всеволожского района из красной зоны в желтую

Об этом сегодня, 24 июля, на встрече с предпринимателями малого и среднего бизнеса заявил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов.

– Сейчас проект о переводе Всеволожского района в желтую зону, предложенный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, находится в стадии согласования с Роспотребнадзором, – отметил Дмитрий Анатольевич. – Со дня на день планируется разрешить посещение точек общепита в помещениях при загруженности в 50 процентов. С будущего понедельника пересмотрена площадь зала торговых центров, которым разрешат работать. Если ранее эта цифра составляла около 400 квадратных метров, сейчас она увеличена вдвое – до 800 квадратных метров. Удержаться представителям торговли удалось благодаря четкой позиции Александра Дрозденко. Благодаря инициативе губернатора область оказалась одной из первых, которая открыла ТЦ.

По словам Дмитрия Ялова, за время пандемии сотрудники торговой сферы находились на передовой.

– Рискуя здоровьем, представители малого, среднего бизнеса, торговых сетей, пытались обеспечить население товарами первой необходимости, – отметил заместитель председателя областного правительства. – Они четко следовали правилам, установленным Роспотребнадзором. Это позволило не допустить сильного распространения коронавируса.

Ирэн Овсепян