В области обсуждают появление обеззараживающих тоннелей в торговых центрах

Более двух тысяч предпринимателей приняли участие в онлайн-встрече, посвященной Дню работников торговли. Сотрудники сферы рассказали о проблемах и постарались найти ответ на вопрос: как жить в условиях пандемии?

– Безусловно, коронавирусная инфекция внесла определенные коррективы в ситуацию, арендаторы истощены, – говорит вице-президент холдинга «Адамант» Аркадий Теплицкий. – Как представитель и петербургского бизнеса, отмечу, что мы всегда ставили Смольному в пример работу правительства Ленинградской области, где слышат проблемы бизнес-сообщества. Среди трендов торговых центров в последнее время наблюдается тенденция перехода в сферу развития развлечений. До пандемии мы намеревались открыть два фудмаркета, но коронавирус спутал планы. Естественно, мы большое внимание уделяем безопасности ТЦ. Теперь мы думаем, помимо элементарных СИЗ, перейти на новые методы защиты населения.

По словам Аркадия Теплицкого, речь идет о обеззараживающих тоннелях для уменьшения риска распространения инфекции.

– Сегодня большая часть населения Ленинградской области трудится именно в сфере торговли, – отметил Дмитрий Ялов. – Любые колебания в сфере влияют на показатели занятости. В областном правительстве готовы к диалогу с бизнесом.

Ирэн Овсепян