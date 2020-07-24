В августе пройдет массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Массовое тестирование жителей Ленинградской области на антитела к COVID-19 будет организовано в последний месяц лета. К работе стационарных лабораторий подключатся мобильные амбулатории, работающие при больницах.

Поручение подготовиться к тестированию жителей отдал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Необходимо проверить здоровье населения на выходе из пике. Почему важно сделать тестирование в августе? Потому что это – переходный период. Впереди – первое сентября, возвращение в школу и на работу после каникул и отпусков», – пояснил глава региона.

На сегодня в области работает 64 мобильных амбулаторных комплекса. В скором времени будут закуплены тест-системы для исследований на антитела к COVID-19. В выездных амбулаториях также планируются профилактические осмотры граждан.