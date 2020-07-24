Врачи ВКМБ получили Благодарность Президента

Врачи Всеволожской клинической межрайонной больницы Надежда Павловна Сидорова, заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, и Никита Дмитриевич Запасников, анестезиолог-ревматолог, получили Благодарность Президента РФ Владимира Путина.

Так отмечен их вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга.

Как и многие их коллеги, всеволожские врачи работали на передовой, спасая заболевших людей во время вспышки коронавируса и призывая ленинградцев беречь здоровье. Видеообращение Никиты Запасникова, созданное в тяжелейшее время борьбы с пандемией, подхватили социальные сети.

Всеволожские врачи в течение трех месяцев боролись за жизнь пациентов в «красной зоне» в Морозовской больнице вместе со своими коллегами и считают, что благодарность президента относится ко всей команде, «которая работала в ковиднике». Ведь «нагрузка распределилась на всех в двойном размере. Всем было тяжело, все были на пределе, но все с этим справились».

В адрес Надежды Сидоровой и Никиты Запасникова поступили телеграммы с поздравлениями от председателя Законодательного собрания Ленинградской области Сергея Бебенина в связи с Благодарностью Президента РФ. Присоединяемся к поздравлениям!