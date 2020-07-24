Больше всего несчастных случаев на воде в области зафиксировано во Всеволожском районе

«В этом году Всеволожский район стал чемпионом по количеству людей, погибших на воде, – объявил главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области Геннадий Корсунов. – На втором месте в этом ряду – Выборгский район, а третье место поделили между собой Приозерский и Тосненский районы».

Разговор на эту тему состоялся 23 июля в онлайн-формате на площадке Интерфакс. Это была пресс-конференция, посвященная пожароопасной ситуации в лесах Ленинградской области, статистике по происшествиям на водоемах региона, а также методике спасательно-розыскных мероприятий потерявшихся в лесу грибников.

Во время конференции Геннадий Юрьевич Корсунов сообщил, что с начала 2020 года на водных объектах по всей Ленинградской области произошло 70 чрезвычайных происшествий. На воде погибло 65 человек, в том числе – пятеро детей. Но эта цифра все-таки меньше, чем была в прошлом году (в 2019 году к середине июля погибло 69 человек).

Сведения, конечно, неутешительные. Взять хотя бы текущий месяц: с 1 по 23 июля в Ленинградской области случилось 46 происшествий, во время которых 36 человек погибло, из них 4 ребенка.

Когда у Геннадия Юрьевича спросили, какая основная причина трагедий, он ответил, что, по его мнению, главная проблема в области – это отсутствие оборудованных пляжей. Оборудованный пляж – это когда дно водоема возле береговой полосы очищено от стекол и от зарослей тростника, когда расставлены буйки, чтобы люди знали самые глубокие места, за которые нельзя заплывать. И, конечно, на пляже должны быть спасатели. Заниматься оборудованием пляжей должны местные администрации, однако инспектор Корсунов рассказал, что, когда представители МЧС обращались в муниципальные образования, во многих местах им отвечали – пляжи не будут оборудовать, так как Роспотребнадзор признал воду в местных водоемах непригодной для купания. Действительно, в этом году непригодными для отдыха оказалось много водоемов. По сути дела, без опасений можно выезжать только на отдаленные от Санкт-Петербурга водные объекты, например, в Лужский, Бокситогорский, или Волосовский район. Но многие люди просто не успевают доехать туда и обратно во время короткого выходного. И поэтому остаются ближе к дому, даже если на пляже стоит табличка «Купание запрещено».

Геннадий Корсунов напоминает областным чиновникам, что одной этой таблички недостаточно. Согласно Кодексу административных правонарушений РФ за купание в запрещенных местах с людей полагается брать штраф. И в каждом муниципальном образовании должен быть человек, который будет следить за этим. Только в таком случае люди перестанут лезть в воду прямо под табличкой «Купание запрещено».

Еще один вопрос, который прозвучал во время пресс-конференции – это о несчастных случаях на гидроциклах (аквабайках). К сожалению, в Санкт-Петербурге появились трагедии, связанные с этим развлечением. Зачастую за руль садятся неопытные водители, иногда подростки, они несутся по воде на бешеной скорости, сталкиваются между собой или опрокидываются во время слишком крутого виража. Иногда плавающие рядом люди получают травмы. Как прокомментировал Г.Ю. Корсунов, в Ленинградской области поклонников этого вида спорта намного меньше, чем в Санкт-Петербурге, поэтому несчастных случаев из-за неаккуратного управления аквабайками у нас не зафиксировано.

Далее он рассказал о том, что в этом году сократилось количество несчастных случаев на лодках. «В 2019 году нами была проведена очень большая разъяснительная работа, и теперь люди меньше стали употреблять алкоголь, отдыхая близь водоемов». К этому он добавил, что в Ленинградской области очень хорошо идет регистрация плавательных средств.

Прозвучал рассказ и еще об одном интересном опыте. Вот уже два месяца в Ленинградской области действует эксперимент. Так как во время самоизоляции у классных руководителей наладилась тесная прямая связь с родителями, то теперь они вместе с домашними заданиями отсылают сообщение о каждом новом случае гибели ребенка на воде. Это необходимо для того, чтобы родители твердо усвоили: оставлять ребенка без присмотра возле воды нельзя.

Людмила Однобокова

Фото из архива