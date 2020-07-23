Объявление

Отдел физической культуры и спорта Всеволожского района приглашает всеволожцев на физкультурные занятия по направлению «Дворовый тренер». Занятия будут проводиться специалистами МАУ «Всеволожский центр физической культуры и спорта» до 28 августа на открытых спортивных площадках города Всеволожска.

Расписание занятий:

1. Ул. Комсомола, д. 2. Спортивный вид – мини-футбол. Понедельник, среда, пятница с 13.00 до 14.30;

2. Пересечение ул. Народной, д.1 и ул. Аэропортовской. Спортивный вид – волейбол, баскетбол. Понедельник, пятница с 19.00 до 20.30;

3. 1-я Линия, д. 38. Спортивный вид – волейбол. Вторник, среда с 19.00 до 20.30;

4. 1-я Линия, д. 38. Спортивный вид – баскетбол. Понедельник, среда с 19.30 до 21.00;

5. Пересечение ул. Невской и ул. Добровольского (вход в лесной массив). Вид спорта – северная ходьба. Суббота с 9.00 до 10.30;

6. Ул. Шишканя, стадион ВАПТ. Спортивный вид – северная ходьба. Воскресенье 9.00–10.30;

7. 1-ая Линия, д. 38, оз. Школьное. Спортивный вид – северная ходьба. Понедельник 10.30–12.00, среда 12.00–13.30;

8. Ул. Магистральная, д. 9, парк Софиевка. Спортивный вид – северная ходьба. Понедельник 12.00–13.30, среда 10.00–11.30;

9. Колтушское шоссе, д. 110, парк ЦДК. Спортивный вид – северная ходьба. Вторник 9.30–11.00, четверг 9.30–11.00;

10. Ул. Доктора Сотникова, д. 31, МПК «Альфа». Спортивный вид – северная ходьба. Вторник 11.30–13.00, четверг 11.30–13.00.

Занятия будут организованны с соблюдением требований Роспотребнадзора. Все занятия бесплатные!