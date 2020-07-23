Экономические показатели Всеволожского района одни из лучших в Ленинградской области

Оборот розничной торговли во Всеволожском районе вырос на 12 процентов. Об этом сегодня, 23 июля, на заседании областного правительства рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Сегодня одна из основных задач – удержать в узде показатели ВВП, индексы промышленного, сельскохозяйственного производства, – отметил глава 47-го региона. – Нет задачи больших рывков. Но показатели в некоторых районах нас радуют. Особенно это касается Всеволожского района, где активно развивается сфера услуг. И это несмотря на сложности, которые возникли из-за пандемии. Необходимо отметить, что рост показателей розничной торговли означает, что малый и средний бизнес продолжает активно работать. Хочется отметить, что почти не изменился показатель отгрузки товаров, который мог измениться из-за временной остановки завода «Нокиан-Тайерс» и других важных объектов. Всеволожский район работает на опережение.

– В целом показатели в Ленинградской области нас не радуют, – сказал заместитель председателя областного правительства Дмитрий Ялов. – Среди приоритетов нашего блока полное выполнение бюджета, без которого невозможно развитие экономических показателей. Сегодня 60 процентов государственных закупок приходится на долю малого и среднего бизнеса. Необходимо обеспечить для предпринимателей доступ к мерам поддержки, создать рынки для их развития. Нужно помочь и крупным предприятиям. Нами уже составлен список 85 градообразующих объектов.

По словам Дмитрия Ялова, способствовать сокращению безработицы сегодня помогают общественные работы. Поможет решению проблемы занятости также участие Ленинградской области в мегапроектах с объемом инвестиций в размере в десятки миллиардов рублей.

Ирэн Овсепян