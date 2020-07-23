На заседании областного правительства наградили лучших сотрудников региона

Сегодня, 23 июля, в Ленинградской области отметили работу лучших работников в сфере исполнительной власти. Торжественная церемония состоялась в рамках заседания правительства.

– Здорово, когда каждый человек находится на своем месте, – отметил губернатор Александр Дрозденко. – Необходимо перефразировать слоган от «инвестиций в экономике» к «инвестициям в человека». Да, сегодня Ленинградская область не входит в двадцатку регионов с высокой заработной платой, но зато у нас наименьший уровень бедности. Правительство работает над новым Законом о социальных гарантиях. В нем будет пересмотрена сумма совокупного дохода для получения социальных гарантий.

Ирэн Овсепян