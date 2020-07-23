В Ленинградской области к аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов

Информацию о реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили сегодня, 23 июля, на заседании областного правительства.

– Благодаря качественному, логичному и цивилизованному подходу нам удалось решить проблему с коечным фондом, – сказал председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. – Пик болезни пришелся на конец мая – начало июня, когда в больницах было более 60 тяжелых больных. После – ситуация вышла на плато, это позволило разрешить работу ряда социальных учреждений.

– Маршрутизация и своевременная закупка лекарств позволили сбить накал болезни, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Надо решить вопрос с тестированием пациентов, поэтому финансовый блок должен подготовить заявку на выделение средств. Это позволит выявить точки напряжения. Кроме того, необходимо тщательно контролировать бизнес. Я не говорю, чтобы все надели костюмы космонавтов, но элементарные средства защиты от ковида необходимы.

– Нельзя расслабляться! – отметила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк. – Даже несмотря на то, что в Ленинградской области ситуация нормальная. По последним данным, на 100 тысяч населения зарегистрировано 306 больных, а коэффициент заболеваемости составляет 0,9. Всего за время болезни скончались 50 пациентов. Недавно из Крыма болезнь была завезена в Тихвинский район. В сентябре ситуация будет непростой, поэтому необходимы меры по сдерживанию болезни.

Ирэн Овсепян