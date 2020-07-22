Объявление

Предпринимателей и работников торговли приглашают принять участие в онлайн-мероприятии, посвященному Дню работника торговли. Оно состоится 24 июля в 14.00, точка подключения – Центр «Мой бизнес» Ленинградской области.

Во встрече будут принимать участие бизнес-эксперты, специалисты и маркетологи, а также представители комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области и Фонда поддержки предпринимательства.

В рамках онлайн-встречи пройдет обсуждение тенденций развития в сфере торговли в настоящее время и в ближайшем будущем, мер поддержки предпринимательства, действующих в Ленинградской области. Вы узнаете о «секретах продаж» в небольших торговых центрах, в магазинах «шаговой доступности» и в торговле онлайн. Свои вопросы вы сможете задать в чате мероприятия. В завершение встречи состоится церемония награждения лучших работников и предприятий торговли.

Регистрация по ссылке.