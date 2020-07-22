Началось строительство моста через реку Оккервиль в Кудрово

Мост соединит проспект Строителей от улицы Ленинградской до пересечения с Европейским проспектом. Таким образом будет создана параллельная Центральной улице транспортная артерия, что значительно улучшит дорожную обстановку в городе и обеспечит доступ к «социальному кварталу» – двум садикам и школе, а также к строящемуся отделу полиции.

Работы ведет Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области за средства застройщиков. Сейчас уже установлен забор, идет подготовка к земляным работам на речном участке, на участок от улицы Ленинградской до моста вышли дорожные рабочие.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, проект моста учитывает интересы автомобилистов, пешеходов, велосипедистов и речных обитателей Кудрово. Проектом предусмотрено создание водопропускной трубы в русле реки Оккервиль и подземных пешеходных переходов. Сам мост будет четырехполосным, ширина полосы движения – 3,5 метра, ширина проезжей части – 14 метров, тротуара – 3 метра, велодорожки – 2,5 метра.

Фото из архива