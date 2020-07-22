МЕГА-Парнас и МЕГА-Дыбенко откроются на следующей неделе

Правительство Ленинградской области вместе с Роспотребнадзором приняли решение открыть оба торговых центра 27 июля. При этом кинотеатры и развлекательные площадки для детей останутся закрытыми.

Работа магазинов будет возможна только при условии соблюдения мер безопасности: введут ограничение на одновременное пребывание покупателей, сотрудникам и посетителям будут измерять температуру. Разумеется, обязательны ношение масок, использование антисептиков и соблюдение дистанции.

Напомним, что оба торговых центра уже пытались открыться в мае, однако не смогли в полной мере соблюсти требования Роспотребнадзора. В результате губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решении о закрытии магазинов на второй день работы.

Разрешения на возобновление работы попросили и владельцы петербургских ТЦ и ресторанов. После обсуждения с Роспотребнадзором было принято решение позволить торговым центрам и ресторанам Санкт-Петербурга разрешить работу с 27 июля.