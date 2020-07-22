Дольщики 263 квартир заедут в завершенный долгострой в Агалатово

Жилому комплексу «Елки Вилладж» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди. Четыре дома новостройки в деревне Скотное готовы к заселению первыми жильцами.

Согласно обещаниям застройщика дольщики первой очереди должны были получить ключи от квартир в первом квартале прошлого года. Всего объявили четыре очереди, в рамках которых планировалось возвести 14 домов малой и средней этажности. Однако в апреле 2019 года застройщик «Гранд Строй» признал себя банкротом.

Областное правительство привлекло инвестора для завершения строительства домов первой очереди. И уже в июне этого года было получено разрешение на ввод котельной. Теперь в свои новые квартиры могут заехать дольщики 263 квартир.

Вторая очередь проблемной новостройки передана в региональный Фонд защиты прав дольщиков. Сейчас специалисты завершают перепроектирование объекта. Согласно плану к строительству дома на более чем 350 квартир приступят уже в этом году.