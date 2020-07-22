В поселке Дубровка сдали новый стадион стоимостью в 80 миллионов рублей

На улице Набережная, д. 17/3 в поселке Дубровка сегодня, 22 июля, открылся новый стадион. Торжественное мероприятие по случаю ввода футбольной площадки посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и символически сделал первый удар по воротам. После состоялся матч между местной детской командой любителей кожаного мяча и ветеранами футбольного клуба «Зенит».

– Не так часто бываю в Дубровском городском поселении, – сказал на открытии губернатор. – Но каждый раз во время визита вижу, как здесь все меняется, строятся новые объекты. Хотелось, чтобы такие стадионы были во всех городских поселениях Ленинградской области. Занятие спортом способствует здоровью.

– Значение сегодняшнего мероприятия для нашего поселка невозможно переоценить, – говорит полузащитник «Зенита» Алексей Игонин. – Поселок динамично развивается, надеемся, что и дальше руководство района и области будет вдыхать жизнь в нашу историческую землю. Теперь нам нужен новый бассейн!

Отметим, что строительные работы велись в рамках региональной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области».

В 2018 году было выполнено покрытие поля искусственной травой, нанесена разметка, обустроены ограждение и беговая дорожка вокруг футбольного поля, выполнены электромонтажные работы. В 2019 году на стадионе установили модульные здания, подключили их к электричеству, водоснабжению и водоотведению. Общая площадь стадиона составляет 14 тыс. кв. метров с трибунами, рассчитанными более чем на 300 человек. Проект, соответствующий требованиям Международной федерации футбола (FIFA), предусматривает специальное покрытие поля искусственной травой, беговые дорожки и модульные здания с раздевалками и душевыми для спортсменов.

Объем финансирования спортивного объекта составил более 80 млн рублей. Средства были направлены из бюджетов области и муниципального образования.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина