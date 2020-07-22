В Колтушах работает губернаторский отряд

В Колтушском поселении началось долгожданное трудовое лето. В этом году ребята будут работать в июле и августе.

Специалист по работе с молодежью МКУ «Колтушская ЦКС» Павел Копылов рассказывает, что программа летней занятости подростков была в поселении и раньше. Однако в прошлом году удалось выиграть субсидию, чтобы обеспечить деятельность губернаторского отряда. Финансовую поддержку оказывает областной комитет по молодежной политике. Деньги идут на закупку формы, питьевой воды, сувенирной продукции, обеспечение питанием, проведение мастер-классов и экскурсий. Кроме того, существенную сумму потратили на маски, перчатки и антисептики. Местная администрация в свою очередь выделяет средства для выплаты заработной платы.

На данный момент в поселении трудится 3 бригады, в каждой из которых по 5 человек. Смена будет длиться 19 рабочих дней. Примечательно, что каждую неделю за бригадами закрепляется определенная территория. Ребята выезжают и за приделы Колтуши. Одна из бригад – выездная. Она наводит порядок и в Разметелево, и в Хаппо-Ое, и в Воейково. Развозку юношей и девушек обеспечивает муниципальное учреждение «Альтернатива».

Школьники трудятся по 4 часа, а после работы их ждет досуговая программа. Мероприятия проходят как на улице, так и в молодежном коворкинг-центре «Место». В помещении строго следят за соблюдением дистанции, а также просят надевать маски. Кроме того, центр оснащен приборами обеззараживания воздуха, здесь установлены дозаторы с антисептиками и регулярно проводится влажная уборка. Конечно, ребятам больше нравится участвовать в уличных мероприятиях, ведь правила безопасности не такие строгие. Поэтому, если позволяет погода, организаторы стараются выбираться на свежий воздух. Для подростков уже успели провести турниры по мини-футболу и настольному теннису, мастер-классы по вокалу и актерскому мастерству, семинар по финансовой грамотности.

Прошло и занятие по социальному проектированию в сфере благоустройства. Ребятам помогли разобраться, за какие территории несет ответственность администрация, а какие – управляющие компании многоквартирных домов. Говорили и о том, как планируется бюджет на благоустройство. Все это делается неслучайно. Во время работы подростки смогут получше изучить поселение и задуматься над тем, что можно улучшить и как это сделать. Если у ребят появятся идеи, то им помогут оформить своей проект и продвинуть его.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «ГМТО 2020 Колтуши»