В Дубровке благоустроят парк «Невский»

Работы по благоустройству в Невском парке в Дубровке ведутся в размах нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Первый этап, намеченный на 2020 год, уже завершен. Впереди второй пул восстановительных работ.

Всего в 2020 году во Всеволожском районе благоустраиваются 15 общественных территорий. Это парки, скверы, площадки, зеленые зоны во Всеволожске, Агалатово, Кузьмолово, Новодевяткино, Сертолово, Мурино, Рахье, Романовке, Морозовском, Заневском и Дубровском городских поселениях.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина