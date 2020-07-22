«Оранжевый мяч» соберет любителей уличного баскетбола

8 августа во Всеволожске пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Заявки на участие принимаются до конца июля.

На площадке Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва встретятся команды юношей и девушек в разных возрастных категориях: до 16 лет, от 17 до 18 лет, 19 лет и старше. В составе одной команды четыре человека, из них на площадке будут трое плюс один запасной.

Желающие участвовать в соревнованиях могут пройти электронную регистрацию и до 31 июля подать командную заявку в турнире в международной системе ФИБА 3х3. С инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

Фото из архива Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва