После ликвидации свалки в Колтушах сняли режим ЧС

Согласно проведенным исследованиям Роспотребнадзора и Госэконадзора экологическая обстановка на месте бывшей свалки восстановлена. Поэтому областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение снять введенный ранее режим ЧС.

Напомним, что режим ЧС был введен в марте этого года. Причиной стала деятельность нелегального мусорного полигона. Весной на месте несанкционированной свалки были взяты пробы грунта, в которых зафиксировали вещества первого класса опасности. Контрольные и надзорные организации оценили ущерб природе от свалки на Колхозной улице без малого в 300 миллионов рублей. К делу подключились правоохранительные органы, собственнику участка выдвинуто обвинение.

Летом в ходе ликвидации свалки было вывезено более 70 тысяч кубометров мусора. Работа заняла полтора месяца и обошлась в 99,6 млн рублей. После вывоза мусора специалисты Роспотребнадзора и Госэконадзора взяли повторные пробы грунта. Анализ почвы показал, что в настоящее время земля на месте бывшей свалки безопасна.

Дальнейший контроль за ситуацией на обозначенной территории будет закреплен за администрацией Колтушского сельского поселения.