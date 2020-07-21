Один из лучших боксеров Санкт-Петербурга живет в Кузьмолово

На Всероссийской акции «Герои нашего двора» одним из трех лучших молодых боксеров Санкт-Петербурга был признан Иван Григорьев, воспитанник Кузьмоловской школы бокса. Вскоре в городе будут установлены баннеры с изображением спортсменов.

Иван Григорьев четырехкратный победитель Первенства Санкт-Петербурга по боксу. В 2017 году он занял третье место на Первенстве по боксу среди юношей, а уже в следующем году стал победителем на Всероссийских соревнованиях по боксу на призы ЗТР (заслуженного тренера России) Николая Хромова. Также спортсмен в прошлом году занял вторые места в Первенстве России по боксу и на Всероссийских соревнованиях по боксу на призы ОЧ (олимпийского чемпиона) Бориса Лагутина.

По материалам пресс-службы администрации Кузьмоловского городского поселения