Кудрово борется с нелегальной торговлей

В понедельник, 20 июля, в Кудрово прошел очередной рейд административной комиссии Заневского городского поселения по выявлению незаконной торговли. В этот раз проверяли бахчевые развалы и овощные палатки.

В ходе рейда комиссия проверила три НТО. Владелец палатки на улице Венская, 4/2 при работниках администрации вызвал транспорт для вывоза торговой палатки. На продавца бахчевого развала на Европейском, 11 был составлен протокол. А вот представитель арендатора лавки на Областной, 1 даже предоставил сотрудникам администрации документы на НТО. Правда, в них нашли несоответствие данных по месторасположению ларька. Позже организатор бизнеса посетил администрацию с целой пачкой договоров аренды. Но и в этот раз представители органов местного самоуправления нашли ряд несоответствий кадастровых номеров с земельными участками, на которых стояли торговые объекты. Мужчина заявил, что перенесет палатки в другое место, а протоколы на продавцов будет оспаривать в суде.

Рейды по нелегальным торговым объектам в Кудрово проводятся регулярно. В объезде принимают участие сотрудники администрации и полиции, представители Комитета по малому и среднему бизнесу. Также к работе подключают миграционную службу, Роспотребнадзор и Росреестр. Как правило, нарушителей искать долго не приходится – сейчас самый разгар для торговли овощами, фруктами и бахчевыми культурами. К тому же комиссия получает много сигналов от местных жителей. Кудровчане активно включаются в борьбу с нелегалами и сообщают как о новых торговых точках, так и о возвращении старых палаток.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения