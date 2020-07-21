Дороги области становятся безопаснее

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональных трассах Ленинградской области устанавливают шумовые полосы и пешеходные ограждения, новые светофоры и дополнительные видеокамеры.

Так, в городе Сертолово в осевой линии разметки на дорогах уже появились сигнальные столбы, расставлены знаки «Аварийно-опасный перекресток». Участок дороги от деревни Новосергиевка до города Кудрово оснастили камерами фотовидеофиксации, а в поселке им. Свердлова и на перекрестке региональных дорог в Колтушах поставлены новые светофоры и камеры.

Шумовые полосы нанесены на пешеходном переходе к СНТ «Колосс» в деревне Старая, там же установлены светофоры и Г-образные опоры. В Новом Девяткино и на Токсовском шоссе водителей предупреждают знаки «Аварийно-опасный участок» и шумовые полосы. Четыре камеры круглосуточно несут вахту на повороте к жилому массиву «Румболово-сити», а любителей быстрой езды ожидают светофоры и шумовые полосы на съезде с КАД в Новоселье.

Всего в Ленинградской области выделено 16 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Работы по их ликвидации будут продолжены.

Подготовила Светлана Завадская

Фото из архива