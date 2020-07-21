Дорога жизни на участке от Колтушского шоссе до поворота на Щеглово будет расширена

«Ленавтодор» заказывает проектирование реконструкции двухкилометрового участка региональной трассы Санкт-Петербург – Морье («Дорога жизни») во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, работы затронут наиболее загруженный отрезок от перекрестка с районной больницей во Всеволожске до поворота на Щеглово. Предполагается возможное спрямление дороги, увеличение полос для движения транспорта, обустройство тротуаров, освещения и пешеходного ограждения. Также дорожники намерены построить надземный переход, чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта и безопасное пересечение дороги пешеходами.

На «Дороге жизни» также предполагается проведение капитального ремонта в районе массива Углово: там намечено строительство тротуаров и наружного освещения, установка барьерного и пешеходного ограждения, устройство разворотного кольца и стоянки для общественного транспорта. Кроме того, «Ленавтодор» сейчас заключает контракт на разработку предпроектной документации по строительству дублера «Дороги жизни».