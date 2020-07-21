Большинство семей Ленинградской области получили «коронавирусные» выплаты

«На настоящий момент материальную поддержку от государства в Ленинградской области получило 99% семей, которым она положена», – так заявила заместитель управляющим отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Мария Анатольевна Ларионова.

Это заявление она сделала на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам работы пенсионного фонда по предоставлению помощи семьям, имеющим детей, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Пресс-конференция проходила 14 июля в онлайн-формате на площадке ТАСС (Санкт-Петербург).

Напоминаем, что в связи с распространением коронавирусной инфекции появилось несколько новых видов государственной поддержки семей. В частности, в апреле, мае и июне происходили выплаты в размере 5 000 рублей на детей, рожденных в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года. Причем, эти выплаты осуществлялись на каждого рожденного или усыновленного ребенка, независимо от наличия материнского капитала. С 1 июня 2020 года начались выплаты единовременного пособия на детей от 0 до 16 лет в размере 10 000 рублей на каждого рожденного или усыновленного ребенка. На эту выплату могут претендовать только граждане Российской Федерации, проживающие на территории России, и не лишенные родительских прав. Для этого они до октября 2020 года должны подать личное заявление через портал пенсионного фонда, или через многофункциональный центр. Если семьи уже получали весной пособие в размере 5 000 на детей от 0 до 3 лет, то им подавать заявление не надо, так как они уже занесены в реестр.

Как сообщила М.А. Ларионова, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области запланированы выплаты 872 659 семьям. Тем самым материальной помощью от государства будет охвачено 1 200 000 детей. Как показали опросы, большинство родителей собираются потратить эту материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году.

Однако есть случаи, когда родители единовременную выплату не получили, и не понимают, почему так происходит. В своем выступлении Мария Анатольевна Ларионова прежде всего обратила внимание на анализ таких случаев. Она объяснила, что причины бывают разные. Иногда получение материальной помощи одобрено, но выплаты задерживаются. Поэтому заместитель управляющего отдела Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области советует набраться терпения и подождать немного до того времени, когда на ваше заявление придет отклик от Пенсионного фона. В некоторых случаях приходит отказ. Для таких людей М.А. Ларионова подчеркнула, что проверка заявления и анкеты производится автоматическим путем на федеральном уровне. Автоматический отказ приходит к заявителю не в виде рассмотрения каждого отдельного случая, а в виде перечисление всех возможных случаев, из-за чего человек не может получить помощь. Прочитав такой список, заявитель не понимает, а под какой именно пункт попадает его случай. Поэтому Мария Анатольевна советует сразу же обратиться либо на телефон горячей линии, либо на чат-бот. Там будут подробно разбираться с каждым конкретным случаем, и заявителю объяснят, в чем была его ошибка.

Опыт показал, что больше всего отказов приходит из-за некорректно заполненного заявления. Например, заявитель неправильно указал свои данные, или заполнил не все графы. В таком случае по телефону горячей линии его попросят написать повторное заявление. И он может надеяться, что его просьбу удовлетворят. Бывает, что заявитель не указал в анкете свой личный счет – это тоже очень важно. Отказ также приходит к членам семей, ограниченным в родительских правах. Есть и еще один распространенный случай: это когда родители в разводе, ребенок проживает с одним из них, а заявление на получение материальной помощи написали оба родителя. М.А. Ларионова напоминает таким гражданам, что материальная помощь на одного ребенка может быть выплачена только один раз. И во время автоматической проверки никто не будет проверять, с кем именно из разведенных родителей остался ребенок. К сожалению, в таких случаях материальную помощь получит тот из родителей, кто первым подал заявление. Поэтому М.А. Ларионова обратилась к гражданам Санкт-Петербурга и Ленинградской области с просьбой заранее решить вопрос в тесном кругу внутри семьи: кто будет писать заявление и получать помощь.

Пользуясь случаем, на своей пресс-конференции М.А. Ларионова еще раз напомнила, что сотрудники Пенсионного фонда никогда не выпрашивают персональные данные по телефону. Если к вам позвонили от имени Пенсионного фонда и попросили зачитать все свои данные, то это – мошенники. Будьте внимательны и избегайте лишних проблем.

Людмила Однобокова