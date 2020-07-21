Александр Дрозденко посетит с рабочим визитом Всеволожский район

Завтра, 22 июля, губернатор Ленинградской области посетит с рабочим визитом Всеволожский район. В поездке главу региона будут сопровождать руководители района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский.

В рамках визита, Александр Юрьевич примет участие в торжественном открытии нового стадиона на территории Дубровского городского поселения. Затем губернатор осмотрит места строительства поликлиники, рассчитанной на 110 посещений в смену, благоустроенный в рамках программы «Комфортная городская среда» парк «Невский» и построенный в прошлом году причал. Завершится рабочая поездка встречей с активом Всеволожского района.