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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Александр Дрозденко посетит с рабочим визитом Всеволожский район

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Завтра, 22 июля, губернатор Ленинградской области посетит с рабочим визитом Всеволожский район. В поездке главу региона будут сопровождать руководители района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский.

В рамках визита, Александр Юрьевич примет участие в торжественном открытии нового стадиона на территории Дубровского городского поселения. Затем губернатор осмотрит места строительства поликлиники, рассчитанной на 110 посещений в смену, благоустроенный в рамках программы «Комфортная городская среда» парк «Невский» и построенный в прошлом году причал. Завершится рабочая поездка встречей с активом Всеволожского района.

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