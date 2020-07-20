Янинский центр образования обновится

К началу нового учебного года Янинский центр образования обзаведется новым фасадом. Такая масштабная реновация проходит впервые с открытия школы в 1987 году.

За время своего существования учебное учреждение регулярно ремонтировалось и обновлялось. Кабинеты оборудовали современной техникой, школу укомплектовывали технологическими новшествами, успели измениться даже методы обучения. Однако внешний вид здания оставался нетронутым.

В этом году при финансовой поддержке администрации Всеволожского района было решено провести реновацию школы. Работы над обликом Янинского центра образования будут идти до конца августа. Директор школы Анатолий Зюзин отметил, что для их учебного заведения это большой и своевременный подарок. Теперь школа будет современной не только по духу, но и получит соответствующий облик.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения