Сохраняя культурное наследие

В этом году в Ленинградской области на объектах истории и культуры строительные и реставрационные работы не остановлены. В первом полугодии они выполнены в срок по контрактам. При этом соблюдались меры предосторожности, предусмотренные Роспотребнадзором. Об этом рассказал председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Олегович Цой, на онлайн-конференции по теме охраны культурного наследия.

Все мы помним, как долго и болезненно звучал вопрос о сохранении деревянных храмов Подпорожского района. Первая радостная новость в этом ряду прозвучала в 2018 году, когда была отреставрирована церковь Димитрия Солунского в деревне Щелейки (дата создания – XVIII век). На этот раз Владимир Цой порадовал тем, что начата реставрация церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Гимрека Подпорожского района. Это – деревянное здание удивительной красоты, самая древняя из наших деревянных церквей, и, пожалуй, самая красивая. Была построена в XVI веке. Помимо нее, начинается реставрация Никольской церкви в деревне Согиницы Подпорожского района (XVII век). На ближайшее время запланирована реставрация часовни Петра и Павла в деревне Заозерье (XVII век).

В нашей области много деревянных объектов, которые имеют историческую ценность. Их восстановление пройдет поэтапно. Так, например, сейчас продолжаются реставрационные работы в деревянной усадьбе Римского-Корсакова (город Тихвин). Отреставрирован и скоро откроет двери деревянный Музей А. В. Суворова и военной истории в Новой Ладоге. Теперь в Новой Ладоге запланированы восстановительные работы в особняке купца Тимофеева, в котором расположен Новоладожский историко-краеведческий музей. Создаются проектные работы по реставрации деревянного дома Графтио в Волхове, в котором также находится краеведческий музей.

Что касается каменных зданий, то в Старой Ладоге в скором времени начнутся работы по восстановлению Никольского собора. Много вопросов обычно задают по поселку Рождествено Гатчинского района. Сейчас там строится новое здание крупного реставрационного центра. Его запланировано сдать в 2021 году. Это – очень амбициозный объект, который может стать брендом Ленинградской области. Скоро в Рождествено будут привозить на реставрацию музейные экспонаты из области и Санкт-Петербурга. Кроме того, здесь готовится к реставрации усадебный дом купца Рукавишникова, в котором находится Музей Набокова. В Тихвине, на территории Успенского Богородичного монастыря, в данный момент идет реставрация колокольни.

В 2021 году запланировано приступить к новому этапу реставрации крепости в Копорье. В настоящее время подан заказ на проект входной зоны и воротной части крепости. Затем строители вплотную займутся Наугольной башней, которая находится в критическом состоянии.

К сожалению, затормозились работы в усадьбе Демидовых «Тайцы» (Гатчинский район). В этом году пришлось расторгнуть контракт, потому что подрядчик не справился с возложенными на него задачами. К зиме эта усадьба будет законсервирована, а в 2021 году появится контракт с новым подрядчиком.

Не менее сложной оказалась судьба дома Елисеевых в Белогорке (Гатчинский район). Это очень красивое здание, но находящееся в аварийном состоянии, потому что попало в частные руки, а хозяин оказался банкротом и не в состоянии обеспечить уход. В настоящее время подано заявление в суд об изъятии усадьбы Елисеевых в собственность Ленинградской области.

В Гатчине организована неожиданные для нас реставрация. Согласно проекту «Чистая вода» будет производиться расчистка водной системы. Но это – тоже важная часть объекта культурного наследия. Кстати, реставрация системы водоснабжения запланирована также в Выборгском парке «Монрепо». Об остальных запланированных реставрациях в городе Выборге наша газета уже сообщала читателям.

Все мы знаем болевые точки нашего района. Это – восстановление гостевого дома в Музее-усадьбе «Приютино», капитальный ремонт деревянного здания по адресу: поселок Коккорево, 27, где находился Штаб ледовой трассы Дороги жизни, строительство нового здания для Музея «Невский пятачок» в Дубровке. Но 17 июля В.О. Цой, к сожалению, не успел осветить все вопросы. Он коснулся только здания железнодорожного вокзала в Токсово. По его словам, недавно в комитет культуры Ленинградской области поступило заявление о признании вокзала в Токсово объектом культурного наследия. Но, по мнению некоторых краеведов, это здание исторической ценности не представляет. Комитету по культуре еще предстоит выяснить, действительно ли под сайдингом, которым обшит вокзал, сохранилась оригинальная основа? Впрочем, проблема с Тосковским вокзалом – не единичная. Подобные заявления поступили по поводу трех маленьких деревянных вокзалов, расположенных в Выборгском районе: на станцииях Бородинское, Ояярви и Инкиля. Судьба этих зданий будет решаться в ближайшее время на заседании специальной комиссии.

А пока во Всеволожском районе за первое полугодие отреставрировано несколько воинских мемориалов. В частности, Владимир Цой назвал мемориалы в поселках Грузино, в Борисовой Гриве, в Рахье, а также – доты на территории Морозовского городского поселения. О реставрации этих дотов наша газета уже сообщала.

Большие работы в этом году проведены на мемориале Герою Советского Союза Павлу Шитову в Кингисеппе и на мемориале Герою Советского Союза летчику Михаилу Шаронову в Тосненском районе.

Реставрация будет продолжаться, о новых результатах Владимир Цой пообещал рассказать на следующей пресс-конференции. Тогда мы, надеемся, услышим более подробный рассказ об объектах Всеволожского района.

Людмила Однобокова