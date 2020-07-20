В Кузьмоловской больнице появилось новое оборудование для онкодиагностики

В областном клиническом онкодиспансере в Кузьмолово появился современный комплекс УЗИ. Аппарат экспертного класса закуплен для отделения лучевой диагностики, стоимость техники – 15 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО, с помощью нового оборудования можно обследовать сосуды и брюшную полость, скелетно-мышечный аппарат, проводится исследование органов, сердца, мочевыводительной системы и многое другое. УЗИ-аппарат способен обнаружить опухоль размером менее 5 мм.

Ранее по нацпроекту «Здравоохранение» в кузьмоловское отделение ЛОКОД за 62 млн рублей был закуплен компьютерный томограф Revolution EVO. Такой же томограф появился и в отделении в Санкт-Петербурге. Благодаря появлению новых аппаратов объем компьютерной томографии в диспансере вырастет с 2400 до 9500 в год, что поможет сократить время ожидания при назначении обследования.