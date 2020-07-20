Выплаты за рождение детей могут быть увеличены

Областное правительство рассматривает новые возможности для поддержки молодых семей. Так, среди прочего предлагается увеличить единовременные выплаты за рождение детей.

Такая мера предусматривает дополнительную поддержку для молодых мам в возрасте от 19 до 29 лет. При рождении первого или второго ребенка женщины смогут рассчитывать на увеличенные выплаты. А для многодетных семей с тремя или более малышами предлагают упростить получение выплат на улучшение жилищных условий. Сейчас действует так называемый критерий нуждаемости, который учитывает имущественную и финансовую обеспеченность семьи. В правительстве рассматривают вариант отказа от подобного критерия, чтобы субсидия на выплату была доступна большему количеству многодетных семей.

Как отметил глава региона Александр Дрозденко, поддержка семей должна касаться не только разовых выплат, но и создания комфортной городской среды, развитой социальной структуры, доступного и качественного здравоохранения. Область должна стремиться к тому, чтобы молодым семьям хотелось здесь жить и воспитывать детей.

На сегодняшний день регион в качестве финансовой поддержки осуществляет ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на первого ребенка. Поддержка предоставляется родителям детей, зарегистрированным в областных органах ЗАГС, по достижении ребенком возраста трех лет.