Всеволожская КМБ начинает работу в плановом режиме

Сегодня, 20 июля, Всеволожская клиническая межрайонная больница начинает оказывать медицинские услуги в плановом режиме. Однако для безопасности пациентов работает ряд ограничений.

Так, прием пациентов ведется только по записи, за исключением случаев, требующих неотложной медицинской помощи. Также пациенты обязаны соблюдать масочный режим и держать социальную дистанцию, при этом ношение перчаток рекомендовано, но необязательно.

Записаться на плановый прием можно через колл-центр больницы по телефонам поликлиники 43-149; 331-63-754 или по телефонам амбулатории, к которой вы относитесь. Запись через интернет-портал ВКМБ временно недоступна.