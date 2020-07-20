Во Всеволожском районе «зачипируют» коров

Фермерские хозяйства Всеволожского района переходят на новое чипирование крупного рогатого скота. Это способ давно используется в Европе и стал легким и безопасным методом для того, чтобы узнать о сельскохозяйственных животных всю необходимую информацию. При помощи специального прибора указанный на бирке штрих-код считывается и показывает сведения о животном: его возраст, «прописку», получение прививок.

Новая система учета и регистрации животных называется «REGAGRO». Благодаря ей можно не только отследить всю информацию о животном, но и узнать об эпизоотологической обстановке на ферме или предприятии, сделать детальную настройку информации о заболеваниях, идентификации, вакцинации, лабораторных исследованиях.

– Это удобно для ветеринарных врачей, – говорит и.о. начальника ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» Руслан Идиатулин. – Для специалистов лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и убойных пунктов разработан отдельный онлайн-кабинет, где предусмотрено заполнение журнала, документов, заключения о соответствии продукции ветеринарным правилам и нормам с возможностью распределения по нескольким торговым точкам. Также программа позволит наладить взаимодействие сотрудников администраций, приютов и бригады ловцов безнадзорных животных.

Благодаря чипу можно узнать, какие вакцины делали животному, какие надои с коровы, где ее приобрели. Сейчас это добровольная процедура. Но, если все хозяйства перейдут на чипирование, тогда будет вестись учет животных, который позволит определить охват профилактическими и противоэпизоотическими мероприятиями и тем самым снизить уровень распространения опасных болезней.

– Мы уже дали согласие на участие в пилотном проекте по идентификации крупного и мелкого рогатого скота, – говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства в Агалатово Гаро Мнацаканян. – Мы готовы предоставить десять животных и посмотреть эффект от нововведения. Пока на ферме ведется тетрадный учет, в котором находится вся информация про наше поголовье. Думаю, что переход всего стада на этот метод трудоемкий и дорогой процесс. Другое дело, если финансировать его станут за счет государственных субсидий.

По словам Гаро Мнацаканяна, в хозяйстве 150 коров, есть еще овцы романовской породы. Дезинфекция помещений обычно происходит дважды в год.

– Недавно на территории в полторы тысячи квадратных метров за два с половиной часа была проведена тщательная обработка парогенератором, – отметил глава фермы. – Были дезинфицированы не только внутренние помещения, но и наружные стены. Благо погода была прекрасная, и крупный рогатый скот, пока велась дезинфекция, находился на пастбище. Запустили коров только после того, как коровник хорошо проветрили. Хочу отметить, что на Всеволожской ветеринарной станции имеется все необходимое для обработки: оборудование, транспорт и все то, что может помочь защититься, провести профилактику. Скоро мы намерены провести плановую дезинфекцию овчарни.

По словам главы хозяйства, сегодня на ферме бесперебойно выпускают молочную продукцию, так как она относится к товарам первой необходимости. Производственный процесс продолжается, но действует карантин, согласно которому посторонним вход на крестьянско-фермерское хозяйство запрещен.

Ирэн Овсепян