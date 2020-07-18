Чудовище озера Хепоярви

…Летом 1996 года старший кочегар спортивной базы «Спартак» Николай Баныкин шел ранним утром по берегу после ночной смены. Утомленный, он прилег возле воды и задремал. А когда проснулся, увидел перед собой голову, напоминающую змеиную, на длинной шее…

Желтые глаза невероятного создания злобно смотрели на человека. От неожиданности и испуга кочегар крепко выругался, и морда чудовища исчезла в густых зарослях камыша. Ошеломленный встречей с таинственным, Баныкин что было сил бросился на базу и рассказал о фантастической твари. Второй случай встречи людей с неведомым произошел в этот же день около четырнадцати часов. Очевидцами его были отдыхающие и дачники, загоравшие у озера. Внезапно примерно в двадцати метрах от берега «вскипела» вода, и в образовавшейся небольшой воронке исчез резиновый крокодил серо-зеленого цвета размером около двадцати пяти сантиметров. Эту игрушку мальчишки забросили подальше от берега, пока ее маленький владелец играл в песке. Спустя пару дней изжеванный крокодил был обнаружен у мостков дачницей, стиравшей белье.

В середине июля 1976 года ранним солнечным утром корреспондент газеты «Новый Петербург» Александр Потапов с другом ловили с лодки рыбу в Хепоярви на удочки и кружки.

«Попадались только мелкие окуньки, – рассказывает он, – годившиеся разве что только на наживку. Однако вблизи лодки плескалась крупная рыба. А что если поохотиться на нее с ружьем под водой, пронеслось в голове. Сказано – сделано. Товарищ помог мне натянуть на себя гидрокостюм, и вот я уже в воде. Через стекло маски видно всего метра на полтора. Неожиданно я заметил нечто сигарообразное, вроде очень крупного тюленя – длиной около 2,5 – 3 метров. Чтобы разглядеть существо получше, я нырнул метра на три. Необычное создание повернулось и посмотрело на меня. У него была круглая морда, нос сильно приплюснутый, с двумя небольшими отверстиями, рот (словно щель) и крупные, приспособленные к жизни в воде, глаза. Они очень напоминают человеческие, и посреди зрачка, как мне показалось, содержали пузырек воздуха. Шея необычного создания была в два-три раза длиннее человеческой. Конечностей видно не было, но, по-видимому, существо имело сильный, вертикально расположенный хвост, так как передвигалось оно, как человек, плывущий «дельфином» в моноласте. Наши глаза встретились, чудовище испытующе посмотрело на меня. На всякий случай я направил в его сторону трезубец своего мощного подводного ружья. Мне показалось, что оно поняло, что я страшно напуган и сдуру могу нажать на спусковой крючок. Оно посмотрело на острие гарпуна, потом еще раз мне в глаза и медленно погрузилось вниз. Что было сил я рванулся к лодке, выбрался на нее, и больше никогда в этих местах не занимался подводной охотой.

…29 июня 2005 года телевизионный канал «ТНТ» для передачи «Необъяснимо, но факт» снимал на Хепоярви фильм о русалках, в основу которого были положены рассказанные выше свидетельства.

Владимир Кудрявцев