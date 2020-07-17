Музей «Невский пятачок» станет прекрасным туристическим объектом

После поэтапного выхода нашей области из самоизоляции Музей «Невский пятачок» активно встречает посетителей. Сюда приезжают жители Санкт-Петербурга с детьми, школьники из Всеволожского района, и даже – представители других регионов России, разыскивающие своих родственников. За небольшой период, прошедший после окончания самоизоляции, музей посетило более 200 человек. Конечно, они соблюдают определённые правила: в экспозиционном зале разрешают находиться не более пяти человек, и они должны быть в масках.

Этот музей очень интересен для любителей истории. Здесь находится более 500 подлинных экспонатов времён Великой Отечественной войны. Некоторые из этих экспонатов больше нигде не встречаются. Это – предметы, найденные поисковиками на местах раскопок, или подаренные участниками Великой Отечественной войны. Есть в музее уникальное панно, изображающее момент из жизни Невского «пятачка», есть макет блиндажа. Однако уникальный музей до сих пор находится на втором этаже магазина. Не хватает места для богатой экспозиции. Газета «Всеволожские вести» неоднократно поднимала вопрос о том, что такому серьёзному учреждению культуры нужно отдельное здание. И этот вопрос был решён при поддержке губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Мы с радостью сообщали нашим читателям, что на правительственном уровне принято решение построить в Дубровке специальное здание на берегу Невы для музея «Невский пятачок».

Недавно наш корреспондент вновь посетила музей, чтобы узнать, как продвигаются дела по строительству. По словам Александра Ивановича Осипова, который руководит Музеем «Невский пятачок», это дело активно сдвинулось с места в 2019 году. Однако в 2020 году произошла заминка.

– Правительство Ленинградской области заказало проект музея, – рассказывает А.И. Осипов. – И я в прошлом году лично видел этот проект: он очень хороший. Запланировано трёхэтажное здание с балконом. Оно должно стоять на берегу Невы возле часовни – там, где у нас находится мемориал защитникам Невской Дубровки и Невского «пятачка». Место очень хорошее. С балкона открывается прекрасный вид на Неву и на противоположный берег. Можно будет показывать наглядно, где во время войны находился Невский «пятачок». Также будет хорошо видно 8-ю ГРЭС, которую немцы во время войны сделали своим опорным пунктом и обстреливали оттуда Невский «пятачок». Это был важный стратегический объект. И по плану музей будет стоять как раз возле нового причала. Это хорошо задумано, потому что туристы будут приезжать, подниматься от причала наверх, возлагать цветы к часовне и тут же для них будет экскурсия в музее. Но авторы проекта не ожидали, что в районе мемориала у нас находятся очистные сооружения. Люк очистных расположен как раз между часовней и Поклонным крестом. Возникло непредвиденное препятствие. Теперь очистные нужно переносить. А это – новые расходы. Вот на этой точке мы пока и остановились. И сейчас происходит так, что вот уже два раза в Дубровку приезжали группы туристов. Я их встречал на причале, показывал им мемориал, а потом мы вместе шли 10 минут через весь посёлок к нашему магазину, чтобы посмотреть музей. А потом – через весь посёлок шли назад, к причалу. Это очень неудобно.

Но мы надеемся, что вопрос со строительством музея всё-таки найдёт своё логическое завершение. В нашей области уже стало традицией каждый военный юбилей отмечать открытием музея. В 2019 году, когда было 75 лет полного снятия блокады Ленинграда, открылся Музей-панорама «Прорыв» в Кировске. И он пользуется огромной популярностью у жителей Санкт-Петербурга и гостей столицы. Нынче, в год 75-летия Победы, главным событием области стало открытие Всеволожского музея «Дом авиаторов». Впереди нас ещё ждут громкие юбилеи. Это – 80 лет начала блокады, которое будет отмечаться в 2021 году, а через два года – 80 лет прорыва блокады. И, наверное, в один из них главным событием Ленинградской области станет открытие современного трёхэтажного музея «Невский пятачок» возле водного причала, на котором к тому времени будет большой наплыв туристов.

Людмила Однобокова

Фото автора, сделано в Музее «Невский пятачок»