О Свердловском поселении расскажет галерея «Музы на Неве»

Жителей и гостей Свердловского поселения приглашают принять участие в первом муниципальном фестивале-конкурсе «Музы на Неве», призванному раскрыть тему любви к малой Родине. На основе конкурсных работ будет создана одноименная виртуальная галерея.

До 26 июля все желающие независимо от возраста могут поделиться своим творчеством: к участию в конкурсе принимают фото- и видеоработы, рисунки и поделки, стихи и прозу. Любители душевной песни или выразительного чтения также могут опробовать свои силы! Главное условие – работы должны быть авторскими и соответствовать одной из шести номинаций: «Самое красивое место», «Дружная семья», «Наши талисманы», «Земляки!», «Что бывало?», «Девиз».

В своих работах участники могут рассказать о значимых людях и событиях из жизни поселка, раскрыть красоту местной природы, поделиться интересными местами и личными историями, связанными с жизнью поселка. Также организаторы предлагают проявить креативность и порассуждать, что могло бы стать символом поселения? Какой девиз подошел бы жителям?

Организаторы разделят участников на шесть возрастных групп – от малышей до мастеров (от 31 года и старше). Победителей определят во всех номинациях и возрастных категориях.

Подробнее с положением можно ознакомиться на сайте «МКУ «Культурно-досуговый центр «Нева» и на страничке КДЦ в соцсети «ВКонтакте».