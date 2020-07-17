В Кудрово появится Дом молодежи

В 2021 году в Кудрово – одном из самых юных и динамично развивающихся городов Ленобласти, – будет построен Дом молодежи. В настоящее время близится к завершению этап проектирования, а в августе к работе приступят строители. Первыми на стройплощадку придут геодезисты.

Новый культурный объект будет возведен за жилыми комплексами «Праркленд» и «Кудрово» на живописной Набережной улице. Площадь строительства – 1100 квадратных метров, площадь самого здания – 120 квадратных метров. Планируется автономное отопление и современное инженерно-техническое оборудование. В рамках благоустройства прилегающей территории будет построена дорога, установлено наружное освещение.

Новый Дом молодежи должен стать центром притяжения талантливых жителей города с активной жизненной позицией, ведь Кудрово, несмотря на свой статус, пока еще не имеет собственных культурно-социальных объектов.

Подготовила Светлана Завадская

На фото из архива – молодежный центр «Альфа» во Всеволожске