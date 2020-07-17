Во Всеволожском районе снимут видеосюжеты о жизни цыган

Ромалы из колоритного села Пери Всеволожского района станут главными героями сюжетов о жизни цыган-котляров в Ленинградской области. К реализации проекта подключили известного конфликтолога Леонида Ланда.

– Время от времени к нам поступают жалобы на цыганское население Пери, – рассказывает главный специалист отдела по молодежной политике, тризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Виктория Айзенштадт. – Некоторые недовольны поведением народа, который несколько десятков лет живет в Осельках. Эта местность давно стала этнографическим уголком, где обосновались котляры. Для популяризации культуры и воспитания дружелюбия между представителями разных национальностей было решено снять видеосюжеты о жизни цыган.

– Ромалы бывают разные, – отмечает майор полиции, инспектор по делам несовершеннолетних УМВД по Всеволожскому району Светлана Биль. – Однако местные жители зачастую руководствуются старыми предрассудками и стереотипами, а потому настороженно относятся к цыганам. Хотя они такие же граждане России. У нас проживает примерно тысяча цыган-котляров, а это почти 10 процентов от общего населения.

Отметим, что по итогам Всероссийской переписи населения 2002 года, в России проживает более 183 тысяч цыган. Правда, некоторые эксперты по национальным отношениям считают эту цифру явно заниженной. У них – своя статистика, согласно которой в России свыше 500 тысяч ромал.

– Наверное, на свете нет другого такого народа, о котором существовало бы столько небылиц, нелепых слухов и домыслов, – говорит цыганский барон из Пери Гога Дынович, ярый фанат «Зенита» и человек набожный. – Скудное представление о подлинной жизни цыган породило целый ряд стереотипов, из-за которых к нам относятся с недоверием и настороженностью. Легенды и мифы о ромах кочуют вместе с ними из века в век, из страны в страну. Это вынудило наш народ обособиться и жить строго по своим законам. Все котляры держатся дружно, вместе и стараются не нарушать законы РФ, с другими ромалами – люли и обрусевшими цыганами общаемся редко.

Ирэн Овсепян

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