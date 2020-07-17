Активный досуг для трудовых бригад

В этом году трудовое лето проходит с рядом ограничительных мер: ребята обязаны носить маски и перчатки и не могут собираться большими группами. Организовать досуг для подростков в такой ситуации непросто, однако молодежные клубы находят решение.

Обычно трудовые отряды собирались вместе для проведения спортивных соревнований, экскурсий и других мероприятий. Воспитанники могли пообщаться между собой и найти друзей не только из своего, но и из других отрядов. В этом году пришлось внести коррективы и ребятам предложили посещать ближайшие к дому молодежно-подростковые клубы. С собой необходимо иметь маску и антисептик. Если мероприятия проходят в помещении, то детей рассаживают таким образом, чтобы соблюдать необходимую дистанцию.

В клубе «Пульс» прошла интеллектуальная игра «Своя игра», обучающее занятие по фотографии, игра в крокодил. Немало мероприятий было и в клубе «Феникс», который более известен под старым названием «Росинка». Здесь для ребят провели лекцию, направленную на предупреждение экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних, а также турнир по настольному теннису и настольному футболу. Трудовое лето сейчас в самом разгаре. А это значит, что подростков ждет не только работа, но и множество интересных мероприятий.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодежно-подростковый клуб «Пульс»