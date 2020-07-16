12 огнеборцев тушили частный дом в Скандинавских высотах

Сегодня, 16 июля, в 3.23 утра загорелся частный дом в одном из садоводств Юкковского сельского поселения. По вызову выехали три пожарные машины.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, рано утром в пожарную часть поступило сообщение о возгорании частного дома. Пожарные дежурной смены вместе с сотрудниками частной пожарной части Заозерное (всего 12 человек на трех единицах техники) незамедлительно выехали на вызов. Уже через час после поступившего сообщения пожар был ликвидирован.

Причины возгорания дома общей площадью 36 кв. метров устанавливаются. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Фото из архива